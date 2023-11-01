ХАМАС, Израиль и Египет договорились выпустить из Газы иностранцев и раненых – СМИ

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ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и поддержке США смогли договориться о выезде через КПП "Рафах" иностранцев и тяжелораненых граждан из сектора Газа. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По информации агентства, несмотря на договоренности, стороны не обозначили срок, в течение которого контрольно-пропускной пункт будет открыт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия активно содействует в вопросе разрешения ситуации с гражданами РФ, которые находятся в заложниках у ХАМАС. При этом среди заложников есть люди с двойным гражданством, отметила она. Дипломат обратила внимание, что они называют российское гражданство вторым, однако для РФ это не имеет значения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240 человек.

1 ноября радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ