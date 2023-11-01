Захарова сообщила об активных усилиях РФ по разрешению ситуации с заложниками ХАМАС

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Российская сторона активно содействует в вопросе разрешения ситуации с гражданами РФ, которые находятся в заложниках у палестинского радикального движения ХАМАС. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Да, это те люди, которые находятся на постоянном проживании в Израиле. Речь идет о том, что там нет, по нашим данным, и среди жертв, и среди заложников тех людей, которые бы приехали в гости, с туристическими целями или временно", – объяснила она.

При этом среди заложников есть люди с двойным гражданством, отметила Захарова. Дипломат обратила внимание, что они называют российское гражданство вторым, однако для РФ это не имеет значения.

"У нас нет порядкового номера, у нас есть понимание того, что для нас это граждане России", – резюмировала она.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240 человек.

Пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщила, что более 900 человек внесли в российский список на эвакуацию из сектора Газа.

1 ноября радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.

С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.



РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ