Армия Израиля атакует центр Газы с пяти направлений – СМИ

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Армия Израиля ведет штурм Газы с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Израильская армия атаковала прибрежный город Газа с пяти направлений в сочетании с воздушными и артиллерийскими обстрелами", – указано в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу 31 октября. Он заявил, что армия Израиля добивается "методичного, пошагового прогресса" и пообещал, что ХАМАС будет уничтожен.

Сообщается, что в сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч солдат Израиля. 31 октября в израильской армии также заявили об ожесточенных боях с радикалами из ХАМАС в глубине сектора Газа. Военные атаковали форпост палестинского движения в северной части анклава.

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