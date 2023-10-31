Армия Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа

Фото: телеграм-канал Israel Defense Forces

Израильские военные ведут ожесточенные бои с радикалами из палестинской организации ХАМАС в глубине сектора Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на Армию обороны Израиля.

По ее данным, военные атаковали форпост ХАМАС в северной части анклава. Кроме того, израильские силы убили десятки террористов, поразили установки для запуска противотанковых ракет, наблюдательные посты и изъяли множество оружия.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

Число погибших в секторе Газа в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке выросло до 8 525. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин.

21 октября первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах". Через этот контрольно-пропускной пункт в сектор Газа доставляют и российскую гуманитарную помощь, которая была отправлена 18 октября.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ