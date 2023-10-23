Второй конвой гуманитарного груза прибыл в сектор Газа

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Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс сообщил, что в сектор Газа в воскресенье 22 октября прибыли еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью, которую предоставило египетское общество Красного Полумесяца и ООН. Об этом пишет РИА Новости.

"Еще 14 грузовиков с гуманитарной помощью, предоставленной египетским обществом Красного Полумесяца и ООН, сегодня пересекли пограничный переход "Рафах" и прибыли в сектор Газа", – написал Гриффитс.

Он назвал это "еще одним маленьким проблеском надежды" для миллионов людей, которые остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Ранее представитель общества Красного Полумесяца Египта в провинции Северный Синая сообщил, что в первую очередь в сектор Газа доставляются лекарства и медицинские препараты, необходимые для оказания экстренной помощи палестинцам, которые получили ранения в результате бомбардировок и обстрелов со стороны Израиля.

Грузовики с первой гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в сектор Газа в субботу 21 октября.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В результате начавшихся боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, а со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.

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