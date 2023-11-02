Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 8,8 тысячи

Фото: ТАСС/EPA/ALAA BADARNEH

Число жертв атаки Израиля в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав анклава.

Уточняется, что в результате израильских ударов по Газе погибли 8 805 человек, среди которых более 3,6 тысячи детей. Еще 22 240 человек ранены.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу. В сектор Газа с момента расширения наземной операции вошли более 20 тысяч израильских солдат.

ХАМАС заявил об освобождении двух женщин по гуманитарным соображениям