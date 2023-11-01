01 ноября, 12:22Политика
Несколько российских семей ждут разрешения на выезд из Газы возле КПП "Рафах"
Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI
Несколько российских семей вместе с людьми, имеющими гражданство двух стран, приехали к контрольно-пропускному пункту (КПП) "Рафах" в Египте. Сейчас они ждут разрешения Израиля и Египта на выезд из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
Египет должен 1 ноября открыть "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. До этого СМИ писали, что первые иностранные граждане начали пересекать КПП между сектором Газа и Египтом.
При этом, по словам посла Палестины в РФ Абделя Хафиз Нофаля, палестинская сторона предполагает, что через "Рафах" будут вывезены 200 раненых и иностранных граждан.
"Пока никто не уехал оттуда, мы ждем", – ответил он ТАСС на вопрос, открыт ли контрольно-пропускной пункт и началась ли эвакуация.
Кроме того, посол Палестины рассказал, что ХАМАС может отпустить иностранцев, которые находятся у них в заложниках.
"Прошла информация, что ХАМАС, возможно, будет освобождать иностранцев, но мы не знаем, как и когда", – заключил он.
Ранее СМИ сообщили, что ХАМАС, власти Израиля и Египта при посредничестве Катара и поддержке США смогли договориться о выезде через КПП "Рафах" иностранцев и тяжелораненых граждан из сектора Газа. Однако стороны не обозначили срок, в течение которого контрольно-пропускной пункт будет открыт.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".
По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 240 человек.
1 ноября радикальное движение ХАМАС разрешило покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.
С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли 8 525 человек. Среди жертв 3 542 ребенка и 2 187 женщин. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.
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