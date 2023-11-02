Захарова сообщила об увеличении числа россиян, записавшихся на эвакуацию из Газы

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Количество граждан России, записавшихся на эвакуацию из сектора Газа, увеличилось и достигло тысячи человек. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников", – добавила она.

При этом дипломат подчеркнула, что Россия до сих пор осуществляет активную работу с властями Израиля, Египта и Палестины, а также каждый день контактирует с послами в Москве и профильными международными организациями для разрешения ситуации по началу вывоза из сектора Газа граждан РФ.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова сообщала, что более 900 человек внесли в российский список на эвакуацию из сектора Газа.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Число жертв израильской атаки в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, а еще 22 240 человек ранены.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ