Два борта МЧС РФ доставят 28 тонн гуманитарного груза для жителей сектора Газа

Фото: МЧС России

Два самолета Ил-76 МЧС России по указанию Владимира Путина доставят 28 тонн гуманитарного груза в Египет для населения сектора Газа. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

"Из подмосковного аэропорта Жуковский самолеты Ил-76 МЧС России доставят: лекарственные препараты, гемостатические средства, перевязочные материалы", – указано в сообщении.

Гуманитарную помощь передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые потом отправят ее в сектор Газа. В МЧС уточнили, что в прошлом месяце авиация ведомства доставила для населения сектора Газа 27 тонн продуктов питания.

21 октября первые грузовики с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа проехали через КПП "Рафах". Через этот контрольно-пропускной пункт в сектор Газа доставляют и российскую гуманитарную помощь.

По последним данным, в результате эскалации конфликта в секторе Газа погиб 9 061 человек, еще 32 тысячи граждан пострадали. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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