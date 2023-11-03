03 ноября, 05:33Политика
Израиль готов расширить операцию в секторе Газа на южные районы анклава
Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN
Армия Израиля (ЦАХАЛ) в случае необходимости готова расширить операции к югу от Газы. Об этом сообщила представитель пресс-службы ЦАХАЛ майор запаса Анна Уколова, пишет РИА Новости.
Уколова сообщила, что сейчас израильские военные проводят операции в северной части анклава. Однако, по данным ЦАХАЛ, террористическая инфраструктура ХАМАС расположена и в других районах.
"Естественно, если нам понадобится атаковать и в других районах анклава, мы это сделаем", – заявила она.
По словам Уколовой, сейчас в Газе действуют пехотные бригады, бронетанковые и инженерные войска, их поддерживают силы ВВС с воздуха и ВМС – с моря.
7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.
В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". 31 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция Израиля в Газе вошла в третью фазу.
Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек
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