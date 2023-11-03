Израиль ликвидировал 10 полевых командиров ХАМАС с начала эскалации

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Бойцы израильской стороны с начала эскалации конфликта ликвидировали 10 высокопоставленных полевых командиров ХАМАС в секторе Газа, которые по званию приравниваются к командирам батальонов и бригад. Об этом рассказал пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.

Он подчеркнул, израильские военные продолжают преследовать боевиков "на земле и под землей".

"Это полевые командиры, которые находятся на местах и командуют боевыми действиями против наших сил. Именно они спланировали ужасную резню 7 октября и осуществили ее вместе со своими подчиненными", – цитирует Хагари РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов рассказал, что Москва не располагает информацией о россиянах, которые находятся в плену у ХАМАС. По его словам, боевики должны передать эти данные Международному Красному Кресту.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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