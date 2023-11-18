Израиль сообщил о расширении операции в секторе Газа

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Израиль продолжает расширять военную операцию в секторе Газа. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление Армии обороны Израиля.

Представители ЦАХАЛ рассказали, как военнослужащие продолжают противостоять радикальным палестинским формированиям в разных районах анклава.

"Южное командование продолжает расширять боевые операции, охватывая новые кварталы в секторе Газа, проводя операции в районах Зайтун и Джабалийя. Это необходимо, чтобы наносить удары по террористам и по инфраструктуре ХАМАС", – подчеркнули они.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.



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