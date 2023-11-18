Турция обещала продолжить дипломатические усилия по урегулированию в секторе Газа

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Анкара намерена продолжить прикладывать дипломатические усилия для урегулирования ситуации в секторе Газа, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Его цитирует Anadolu.

Эрдоган отметил, что турецкая сторона внимательно следит за позицией европейских стран в отношении этого вопроса. Недавно президент Турции посетил Германию. Он рассказал, что в Берлине прошли демонстрации в поддержку палестинцев. По его словам, подобные мероприятия проводят также во Франции, Великобритании и США.

"В рамках (дипломатического – Прим. ред.) тура, возможно, мы будем совершать поездки и продолжим телефонную дипломатию. Варварство Израиля, непропорциональное применение им силы и безрассудство сейчас критикуют многие страны", – подчеркнул турецкий лидер.

Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а ХАМАС – легитимной политической силой. Он отметил, что палестинское движение считают террористической организацией, однако это политическая партия, которая победила по итогам выборов.

По прогнозам президента Турции, Израиль будет разочарован по итогам конфликта в секторе Газа.

Также стало известно, что турецкая сторона направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".



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