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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь назвал Израиль террористическим государством, а ХАМАС – легитимной политической силой, сообщает ТАСС.

"Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко – Израиль является террористическим государством", – заявил турецкий лидер.

Он подчеркнул, что ХАМАС называют террористической организацией, однако это политическая партия, которая победила по итогам выборов.

Эрдоган также предрек Израилю разочарование по итогам конфликта в Газе.

Ранее адвокаты от правящей Партии справедливости и развития сообщили, что Турция направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Сам иск содержит 23 страницы.

Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта