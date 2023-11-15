15 ноября, 13:17Политика
Эрдоган вновь назвал Израиль террористическим государством
Фото: 123RF/mishella
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь назвал Израиль террористическим государством, а ХАМАС – легитимной политической силой, сообщает ТАСС.
"Израиль занимается государственным терроризмом. Я говорю это четко – Израиль является террористическим государством", – заявил турецкий лидер.
Он подчеркнул, что ХАМАС называют террористической организацией, однако это политическая партия, которая победила по итогам выборов.
Эрдоган также предрек Израилю разочарование по итогам конфликта в Газе.
Ранее адвокаты от правящей Партии справедливости и развития сообщили, что Турция направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Сам иск содержит 23 страницы.
Путин и Нетаньяху обсудили обострение палестино-израильского конфликта
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