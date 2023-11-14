Турция направила иск против Нетаньяху в МУС, обвинив его в геноциде в Газе

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Турция направила иск против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Международный уголовный суд (МУС), обвинив его в геноциде в секторе Газа. Об этом заявили адвокаты от правящей Партии справедливости и развития.

"Он должен предстать перед судом за учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности", – сообщил в соцсети X адвокат Метин Кюлюнк.

Кроме того, адвокат разместил у себя на странице первую страницу иска и добавил, что подготовил его вместе с двумя другими адвокатами и направил министерству юстиций Турции, которое уже передаст документ в МУС.

Сам иск, как уточнил Кюлюнк, содержит 23 страницы.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу.

МИД Турции также 4 ноября сообщил, что отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.

По мнению турецкой стороны, в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, которая вызвана "продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам", а также отказом Израиля прекратить огонь и обеспечить бесперебойные и постоянные поставки гуманитарной помощи.

После этого в МИД Израиля отметили, что решение Анкары ставит руководство Турции на шаг ближе к поддержке радикалов из палестинского движения ХАМАС.

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