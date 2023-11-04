В МИД Израиля прокомментировали отзыв Турцией посла из Тель-Авива

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Решение Анкары отозвать посла из Тель-Авива для консультаций в свете обострения ситуации в регионе ставит руководство Турции на шаг ближе к поддержке радикалов из палестинского движения ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД Израиля.

В дипведомстве добавили, что Израиль ведет оборонительную войну, навязанную ему организацией, которая хуже хуже ИГ ("Исламское государство" – запрещенная в РФ террористическая организация).

МИД Турции сообщил 4 ноября, что отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций на фоне событий в секторе Газа.

По мнению турецкой стороны, в Газе разворачивается гуманитарная катастрофа, которая вызвана "продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам", а также отказом Израиля прекратить огонь и обеспечить бесперебойные и постоянные поставки гуманитарной помощи.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.

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