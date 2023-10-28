Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

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Турция объявит Израиль военным преступником и передаст информацию об этом всему международному сообществу. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем телеграм-канале.

"Сейчас мы уже работаем над этим", — добавил он во время митинга в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в поддержку Палестины.

При этом турецкий лидер назвал Израиль оккупантом и группировкой, подчеркнув, что ХАМАС не является террористической организацией.

Более того, во время митинга Эрдоган заявил, что ответственность за кровопролитие в секторе Газа лежит на странах Запада, назвав происходящее в регионе "резней". По его словам, конфликт в Палестине является детищем Запада.

Также президент Турции отметил, что западные страны еще вчера проливали слезы по погибшим жителям на Украине, а сейчас молчат по поводу гибели тысячи невинных детей в Газе.

"Эй, Запад, обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит. Кем мы были в Ливии, кем мы были в Карабахе, мы будем теми же на Ближнем Востоке", – заверил Эрдоган, подчеркнув, что Турция не поменяет свою позицию по Палестине.

Кроме того, турецкий лидер назвал позитивным шагом одобрение Генассамблеей (ГА) ООН резолюции по палестино-израильскому конфликту.

"Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве", – отметил Эрдоган.

Он также сообщил, что на митинг в поддержку Палестины в Стамбуле пришло уже более 1,5 миллиона человек.

Ранее Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия". Он также призвал жителей Турции выйти на митинг в поддержку Палестины и выступить против израильского гнета.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысяч человек и еще 19 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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