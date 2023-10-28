Эрдоган призвал Израиль немедленно выйти из "состояния безумия"

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль немедленно прекратить атаки на Газу и выйти из "состояния безумия". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение турецкого лидера в социальной сети X.

Комментируя усилившиеся израильские бомбардировки сектора Газа минувшей ночью, президент Турции Эрдоган призвал прекратить атаки и не усугублять гуманитарный кризис. Он также призвал жителей Турции выйти на митинг в поддержку Палестины и выступить против израильского гнета.

"Непрекращающиеся израильские бомбардировки Газы, которые усилились прошлой ночью, вновь нацелились на женщин, детей и ни в чем не повинных мирных жителей, углубляя гуманитарный кризис. Израиль должен немедленно выйти из этого состояния безумия и прекратить свои атаки", – написал Эрдоган.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь были нанесены удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Им подверглись туннели и другая инфраструктура. В ЦАХАЛ отметили, что в ходе атаки были уничтожены сторонники палестинского движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.