В ХАМАС заявили о провале попытки наземной операции Израиля в секторе Газа

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Попытка наземной операции Израиля с трех направлений на сектор Газа провалилась. Армия еврейского государства понесла большие потери, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на члена руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака.

Как он отметил, Израиль потерял большое число живой силы и техники. В движении добавили, что якобы израильская армия попала в засаду на нескольких участках.

В свою очередь, армия Израиля сообщила, что за ночь были нанесены удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. В ходе атаки были уничтожены сторонники палестинского движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

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