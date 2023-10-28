В Армии Израиля сообщили о нанесении ударов по 150 подземным целям в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что за ночь были нанесены удары по 150 подземным целям на севере сектора Газа. Им подверглись туннели и другая инфраструктура, сообщает РИА Новости со ссылкой на армию.

Как подчеркнули в ЦАХАЛ, в ходе атаки были уничтожены сторонники палестинского движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ