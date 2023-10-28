Более 100 палестинцев погибли при ударах Израиля по населенным пунктам Газы – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Mohammed Dahman

ВВС Израиля в ночь на 28 октября нанесли серию ударов по населенным пунктам сектора Газа. По предварительным данным, погибли более 100 палестинцев. Об этом сообщает агентство WAFA.

По словам очевидцев, атаки следуют на район расположения больницы "Аш-Шифаа" в Телль-эс-Султане к западу от Рафаха. Кроме того, несколько бомб упало около индонезийского госпиталя.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Генассамблея ООН приняла резолюцию арабских стран, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

Не менее 25 человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа – СМИ