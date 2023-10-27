В ХАМАС заявили о готовности противостоять наземной операции ВС Израиля

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Радикальное палестинское движение ХАМАС готово противостоять израильским ВС при проведении ими наземной операции в секторе Газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на члена политбюро движения Иззата ар-Ришка.

Он подчеркнул, что если премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "решил ночью совершить наземное вторжение в Газу", то силы сопротивления готовы его отражать.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что Израиль "расширяет масштабы" сухопутной операции в Газе, чтобы обеспечить выполнение целей войны.

Отмечалось, что Израиль остается приверженным национальной миссии по возвращению всех похищенных. Страна готова защищать свою безопасность на всех фронтах, говорится в сообщении.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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