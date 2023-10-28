В МИД Израиля отвергли резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к перемирию в Газе

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Израиль отвергает резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к немедленному перемирию в зоне ближневосточного конфликта. Об этом сообщается в телеграм-канале главы МИД Израиля Эли Коэна.

Министр добавил, что израильские военнослужащие намереваются ликвидировать ХАМАС точно так же, как мир действовал против нацистов и "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Мы будем преследовать лидеров ХАМАС до самой смерти!" – написал Коэн.

Ранее Генассамблея всемирной организации приняла резолюцию арабских стран, призывающую к немедленному перемирию в зоне конфликта между Израилем и Палестиной.

В ХАМАС приветствовали принятие данной резолюции, а также призвали ООН принять действенные меры по немедленному выполнению этой инициативы.

Одновременно с этим постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан заявил, что ООН лишилась своей легитимности. Он указал на то, что одновременно с принятием резолюции была отклонена поправка к ней с осуждением действий ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Газы погибли более 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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