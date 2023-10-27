Израиль предлагал прекращение огня в обмен на освобождение ХАМАС всех заложников – СМИ

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Израиль предлагал палестинскому движению ХАМАС прекратить огонь в обмен на освобождение всех заложников и выдачу тел погибших израильтян. Предложение было отклонено. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Уточняется, что ХАМАС потребовал освобождения палестинских заключенных. Кроме того, представители движения просили о длительном перемирии, но израильская сторона отказалась отвечать на данное предложение.

Переговоры об освобождении заложников между ХАМАС и Израилем идут при посредничестве Катара и Египта, добавил телеканал.

Между тем представитель ХАМАС прибыл в Москву для переговоров с МИД РФ. В ходе встречи стороны обсудили освобождение иностранных заложников и эвакуацию россиян и иностранцев из сектора Газа.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли свыше 7,3 тысячи человек и еще около 19 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ