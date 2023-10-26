Захарова заявила о визите представителей ХАМАС в Москву

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Представители ХАМАС прибыли с визитом в Москву. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



При этом она добавила, что о контактах представители министерства иностранных дел сообщат позже.

Ранее глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания высоко оценил позицию российской и китайской стороны в Совбезе ООН, а также их вето на американский проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Он заявил, что резолюция США была ориентирована исключительно на израильскую сторону. Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования.

До этого в ХАМАС заявили, что высоко оценивают позицию Владимира Путина относительно конфликта между Палестиной и Израилем. Представители группировки также добавили, что приветствуют активные усилия РФ, которые направлены на прекращение израильских ударов по сектору Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 7 тысяч человек и еще 18,4 тысяч пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Макрон предложил Западу воевать с ХАМАС