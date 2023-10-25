Россия и Китай заблокировали в СБ ООН проект ближневосточной резолюции США

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Россия и КНР наложили вето на американский проект ближневосточной резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Всего за документ проголосовали 10 стран, против высказались Россия, Китай и ОАЭ, еще два государства воздержались от голосования. Отмечается, что данная резолюция содержит осуждение нападения группировки ХАМАС на Израиль, а также призыв к освобождению заложников.

Однако в документе нет призыва к прекращению огня, только признается право стран на самозащиту.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что американский проект ближневосточной резолюции насквозь политизирован, а его цель – застолбить политические установки Соединенных Штатов в данном регионе.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон проигнорировал практически все замечания делегаций касательного своего проекта. Принятие данной резолюции дискредитировало бы Совбез ООН, добавил Небензя.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 6,5 тысячи человек и еще 17,4 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

17 октября Совет безопасности ООН не принял проект российской резолюции с призывом к немедленному прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Спустя несколько дней США распространили в Совбезе всемирной организации свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке.

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