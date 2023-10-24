В Саудовской Аравии заявили, что СБ ООН ответственен за последствия конфликта в Газе

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Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Совет Безопасности ООН несет ответственность за последствия очередного обострения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра.

Принц Фейсал сообщил о недопустимости ситуации, когда Совбез ООН молчит перед лицом кризиса, который длится десятилетиями. Таким образом, СБ всемирной организации несет ответственность за бездействие, ценой которого являются затягивание кризиса, гибель людей и материальные потери, считает он.

Министр добавил, что неспособность Совбеза ООН остановить эскалацию данного конфликта бросает тень на авторитет механизмов международной легитимности.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября, после того, как сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. В ответ на это армия Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны сектора Газа погибли свыше 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи погибших и еще 5,4 тысячи пострадавших.

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша уйти в отставку. По его мнению, позиция генсека по палестино-израильскому конфликту не позволяет ему занимать данную должность.

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