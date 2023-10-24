Россия призывает к поставкам гумпомощи в Газу – проект резолюции

Фото: МЧС России

Россия в новом проекте резолюции Совета безопасности ООН по Ближнему Востоку призывает к поставкам в сектор Газа товаров первой необходимости. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст документа.

В проекте содержится призыв к непрерывным и беспрепятственным поставкам местным жителям товаров первой необходимости, включая электроэнергию, воду, топливо, продовольствие и медикаменты. Также там указан призыв к созданию гуманитарных коридоров, чтобы обеспечить быстрый и безопасный доступ ко всем пострадавшим районам сектора Газа.

Помимо этого, в проекте РФ призывает немедленно прекратить огонь, освободить гражданских заложников, а также отменить приказ гражданским лицам и персоналу ООН эвакуироваться и переселиться на юг Газы.

Россия осуждает атаки ХАМАС в Израиле, захват заложников, а также нападения боевиков на еврейское государство, случившиеся в октябре этого года, указано в тексте проекта резолюции.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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