Жертвами палестино-израильского конфликта стали 19 граждан РФ – Небензя

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Среди жертв палестино-израильского конфликта числятся 19 россиян. Об этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на открытых дебатах в Совете безопасности ООН, посвященных ситуации в Ближневосточном регионе.

"По последним данным, погибли тысячи израильтян и палестинцев, ранены около 18 тысяч человек, среди жертв – 19 граждан России", – цитирует его ТАСС.

По его словам, Россия на протяжении нескольких лет предупреждала, что обстановка на Ближнем Востоке "накаляется и грозит взрывом". Он подчеркнул, что произошедшее в регионе – результат "многолетней деструктивной роли и линии" США.

Небензя отметил, что РФ подготовила альтернативный проект резолюции в Совете безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. Он составлен на основе апробированного гуманитарного языка и вобрал в себя важные элементы из американского, бразильского и первого российского проекта.

Также постпред подчеркнул, что возможная силовая акция Израиля в секторе Газа может спровоцировать более масштабный конфликт, который выйдет за пределы региона.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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