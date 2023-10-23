Число погибших палестинцев в секторе Газа превысило 5 тысяч

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Число погибших палестинцев в результате ударов Израиля по сектору Газа превысило пять тысяч. Об этом сообщил представитель Минздрава Палестины Ашраф аль-Кидра, передает РИА Новости.

По его словам, количество погибших в секторе Газа из-за израильских атак составляет 5 087 человек, среди них – 2 055 детей, 1 119 женщин и 217 пожилых людей. Кроме того, 15 273 палестинца получили травмы, добавил он.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 россиян. Они также имели гражданство Израиля.

22 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. По ее данным, мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак.

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