Постпред Израиля при ООН призвал Гутерриша уйти в отставку

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Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша уйти в отставку. Об этом он написал в социальной сети X.

По его мнению, позиция генсека по палестино-израильскому конфликту не позволяет ему занимать данную должность.

"Генеральный секретарь ООН, который проявляет непонимание по поводу кампании массовых убийств детей, женщин и стариков, не способен возглавлять ООН", – написал он.

Ранее Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, однако напомнил, что это произошло неспроста. По его словам, жители Палестины на протяжении 56 лет жили в "удушающей оккупации".

Между тем глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что весь мир должен принять израильскую сторону в свете ситуации на Ближнем Востоке, иначе ООН ждут "темные времена". Он также подчеркнул, что больше не будет встречаться с Гутерришем.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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