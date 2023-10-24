В Израиле заявили, что ООН при Гутеррише ждут "темные времена"

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Весь мир должен принять израильскую сторону в свете ситуации на Ближнем Востоке, иначе ООН ждут "темные времена". Об этом глава МИД Израиля Эли Коэн заявил на открытых дебатах в Совете безопасности ООН, обращаясь к ее генеральному секретарю Антониу Гутерришу, указав на него пальцем.

"Если все страны не встанут на защиту основополагающих ценностей человечества, зафиксированных в Уставе ООН, это будет самый мрачный час ООН при вашем (руководстве. – Прим. ред.)", – цитирует его ТАСС.

В подобном случае, по мнению Коэна, место будет лишено "морального основания для своего существования".

После выступления глава израильского МИД написал в соцсети X, что больше не будет встречаться с Гутерришем. Министр подчеркнул, что после 7 октября нет места для сбалансированного подхода, а ХАМАС "должен быть стерт с лица земли".

Ранее Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, однако напомнил, что это произошло неспроста. По его словам, жители Палестины на протяжении 56 лет жили в "удушающей оккупации".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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