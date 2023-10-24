Генсек ООН осудил атаки ХАМАС, но призвал помнить, что они небеспричинны

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что осуждает атаку боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, однако напомнил, что это произошло неспроста. Так он начал выступление в Совете безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

"Ничто не может оправдать убийства, нанесение ранений и похищение мирных жителей, а также запуск ракет по гражданским объектам. Важно также понимать, что атаки ХАМАС не произошли на пустом месте. Жители Палестины на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации", – сказал чиновник.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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