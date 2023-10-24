Президент Израиля сообщил, что в заложниках у ХАМАС находятся 30 детей

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В заложниках у палестинского движения ХАМАС находятся 30 детей. Израиль работает над освобождением своих и иностранных граждан, заявил в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Израиля Ицхак Герцог.

"Я знаю, что вы уже встречались с семьями заложников. Знаю, что вы придерживаетесь такого же мнения, что и я: нет совершенно никакой разницы между гражданами Израиля и обладателями других гражданств. Все они представляют для нас единое целое, и мы хотим, чтобы все они немедленно вернулись домой", – цитирует его ТАСС.

По данным посла РФ в стране Анатолия Викторова, диппредставительство пока не может установить местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у боевиков ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.

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