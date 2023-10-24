Байден заявил Нетаньяху о необходимости поддерживать поток гумпомощи в сектор Газа

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отметил необходимость поддерживать непрерывный поток гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом говорится на сайте Белого дома.

Байден также сообщил Нетаньяху о мерах поддержки, оказываемой Вашингтоном Тель-Авиву, а также об усилиях по сдерживанию в регионе, в том числе о новом развертывании ВС США.

Ранее Джо Байден заявил, что обсуждение режима прекращения огня в секторе Газа будет возможно только после освобождения группировкой ХАМАС заложников.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это армия еврейского государства начала операцию "Железные мечи".

22 октября США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. При этом в тексте американского проекта не содержится призыва к прекращению огня.

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