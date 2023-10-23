Обсуждать прекращение огня в Газе можно после освобождения ХАМАС заложников – Байден

Фото: 123RF/americanspirit

Американский президент Джо Байден заявил, что обсуждение режима прекращения огня в секторе Газа будет возможно только после освобождения группировкой ХАМАС заложников.

"Нам нужно освобождение заложников, тогда мы можем поговорить", – приводит ТАСС слова главы Белого дома.

Кроме того, Байден рассказал о своем телефонном разговоре с Папой Римским Франциском, во время которого обсудил с ним ситуацию на Ближнем Востоке. По словам президента США, Папа Римский поддержал действия Вашингтона по оказанию помощи Израилю.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это армия еврейского государства начала операцию "Железные мечи".

22 октября США распространили в Совбезе ООН свой проект резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. При этом в тексте американского проекта не содержится призыва к прекращению огня.

23 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

Арабо-израильский конфликт может привести к расколу демократической партии США – СМИ