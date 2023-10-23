Пентагон заявил о нападении на войска США в Сирии

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Американские войска подверглись нападению на территории Сирии, сообщил РИА Новости представитель Пентагона.

Уточняется, что нападение на войска США произошло рано утром 23 октября, пострадавших или разрушений нет.

Подробностей инцидента не приводится, однако ранее телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники заявил о том, что два беспилотника атаковали американскую военную базу Эт-Танф, расположенную в районе Сирии, граничащем с Иорданией и Ираком.

По их информации, БПЛА нанесли удар по базе, но о причиненном ущербе ничего не говорится. Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС. Они сообщили, что ударили по базам Эт-Танф и Эр-Рукбан с помощью двух беспилотников, оба из которых поразили свои цели.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

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В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

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