Министр обороны Израиля заявил, что по Газе будут наносить комбинированный удар

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Следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха. Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант во время посещения базы ВМС страны в южном городе Ашдод, передает ТАСС.

"Мое послание военнослужащим: отлично, вы прекрасно справились с работой! Продолжайте готовиться к нашей операции, она скоро будет. Мы тщательно готовимся к нашему следующему шагу – многосторонней операции в воздухе, на суше и на море. Делайте свою работу, готовьтесь, вы нам понадобитесь", – сказал он военным.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 4,6 тысячи человек.

О намерении ЦАХАЛ провести в секторе Газа наземную операцию ранее заявил посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. При этом точную дату начала действий он не назвал.

По информации министра обороны Израиля Йоава Галанта, наземная операция в Газе может занять от одного до трех месяцев. Целью вхождения ЦАХАЛ в Газу он назвал полное уничтожение боевиков ХАМАС.

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