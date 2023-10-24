Макрон встретится с президентом Палестины в Рамалле 24 октября

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Президент Франции Эммануэль Макрон собирается встретиться с главой Палестины Махмудом Аббасом во вторник, 24 октября, в рамках своего визита на Ближний Восток. Об этом сообщает BFMTV, ссылаясь на французское посольство.

Отмечается, что встреча двух президентов состоится в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с Эммануэлем Макроном и нидерландским премьером Марком Рютте.

В рамках беседы Нетаньяху отметил единообразие и решимость израильского народа ликвидировать военные и правительственные возможности ХАМАС, заявив, что "победа Израиля над ХАМАС – это победа всего мира".

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. В ответ на это армия еврейского государства начала операцию "Железные мечи".

23 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

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