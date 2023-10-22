Нетаньяху провел переговоры с Макроном и премьером Нидерландов

Фото: ТАСС/Evan Vucci/AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном и нидерландским премьером Марком Рютте, сообщила канцелярия израильского премьера.

"Премьер-министр пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте", – отмечается в сообщении.

В рамках беседы Нетаньяху отметил единообразие и решимость израильского народа ликвидировать военные и правительственные возможности ХАМАС, заявив, что "победа Израиля над ХАМАС – это победа всего мира". Кроме того, Нетаньяху поблагодарил лидеров за поддержку права Израиля на защиту от жестокого терроризма ХАМАС.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден по телефону с премьер-министром Израиля обсудил ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. По данным Белого дома, в ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны".

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

22 октября Армия обороны Израиля заявила о нанесении авиаудара по подземному комплексу под мечетью в Дженине на Западном берегу реки Иордан. По ее данным, мечеть использовалась террористами как командный центр для планирования атак.

Более пяти тысяч граждан Израиля пострадали в результате нападения боевиков ХАМАС