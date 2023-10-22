Израильские военные извинились перед Египтом за ошибочный обстрел границы

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Египетские пограничники получили ранения из-за случайного попадания осколков снаряда израильского танка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Вооруженных сил Египта.

Армия обороны Израиля сообщила, что ее танк случайно выстрелил в египетский пост на границе. В ходе военных действий в секторе Газа столкновений в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка. В результате инцидента некоторые пограничники получили легкие ранения.

Как сообщает ТАСС, израильские военные выразили военнослужащим из Египта сожаление по поводу ошибочного обстрела египетской границы и обещали сообщить им подробности, как только будут установлены обстоятельства случившегося.

"Мы побеседовали с нашими египетскими коллегами, выразили сожаление. Это ошибка, мы изучим, как это произошло, и сообщим египтянам об этом", – сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Ранее Минобороны Израиля заявило, что операция против ХАМАС в Газе может занять до 3 месяцев. По словам военных, в результате вся радикальная палестинская организация ХАМАС должна быть уничтожена.