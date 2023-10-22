Байден обсудил с Нетаньяху ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта – Белый дом

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Президент США Джо Байден по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обсудили события в Израиле и секторе Газа. В ближайшее время будет опубликовано заявление по итогам переговоров, уточнили в Белом доме.

Кроме того, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и другие высокопоставленные американские военные проинформировали Байдена о ситуации вокруг палестино-израильского конфликта.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль и сектор Газа не смогут вернуться к статус-кво. Теперь предстоит найти новый механизм, который позволит Израилю избежать повторения атак со стороны ХАМАС.