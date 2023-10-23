Боррель заявил, что ЕС должен осудить ХАМАС и избежать гуманитарной катастрофы в Газе

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен осудить ХАМАС за нападение на Израиль, но при этом избежать гуманитарной катастрофы в секторе Газа. Об этом дипломат сообщил на пресс-конференции, которую транслирует пресс-служба Еврокомиссии.

"Чтобы достичь этого, крайне необходимо, чтобы мы предоставляли гуманитарную помощь населению Газы", – сказал он.

Кроме того, главы министерств иностранных дел 27 стран ЕС решили, что Евросоюз должен продолжить финансовую помощь Палестине.

"Министры согласны, что мы должны продолжать финансовую поддержку и бюджетные выплаты", – указал Боррель.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

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В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля.

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