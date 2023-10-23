Беспилотники атаковали две военные базы США в Сирии – СМИ

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Беспилотники атаковали две американские военные базы, расположенные в Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По данным журналистов, атаке БПЛА подверглись военная база в районе нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии, а также база в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке.

Ранее сообщалось, что два беспилотника атаковали американскую военную базу Эт-Танф, расположенную в районе Сирии, граничащем с Иорданией и Ираком. Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ХАМАС "новой версией нацизма" и призвал мир к борьбе с ней. По его словам, военные ЦАХАЛ готовы к ведению продолжительной войны в условиях эскалации вокруг сектора Газа. Он выразил уверенность, что в этом конфликте победит Израиль.

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