Шиитские группировки Ирака заявили, что атаковали базу США в иракском Курдистане

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Исламское сопротивление Ирака, в состав которого входят шиитские вооруженные формирования, обстреляло беспилотниками базу США в иракском Курдистане. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

"Мы нанесли удар по базе, находящейся в 45 километрах от международного аэропорта Эрбиль, при помощи двух беспилотников. Цели были точно поражены", – приводит телеканал заявление военных формирований.

Американская база находится на военном аэродроме Харир на севере Ирака.

Ранее сообщалось, что военная база США Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака подверглась обстрелу из реактивной системы залпового огня "Град". Согласно заявлению Пентагона, один гражданский из числа американских подрядчиков скончался в укрытии от возникших у него проблем с сердцем.

До этого стало известно, что эсминец ВМС США перехватил крылатые ракеты и беспилотники, которые были выпущены из Йемена потенциально в сторону Израиля. Тогда американские военные не пострадали.

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