Два беспилотника атаковали американскую военную базу Эт-Танф в Сирии

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Два беспилотника атаковали американскую военную базу Эт-Танф, расположенную в районе Сирии, граничащем с Иорданией и Ираком, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

По их информации, БПЛА нанесли удар по базе, но о причиненном ущербе ничего не говорится. Ответственность за удар взял на себя иракский филиал радикального движения ХАМАС.

Его сторонники сообщают, что утром 23 октября ударили по базам Эт-Танф и Эр-Рукбан с помощью двух беспилотников, оба из которых поразили свои цели.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи".

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

Погибшими при обострении конфликта числятся 20 граждан РФ. Они также имели гражданство Израиля.

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