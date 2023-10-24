Посольство РФ пока не отыскало двух россиян, которые находятся в плену у ХАМАС

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Посольство России в Израиле пока не может установить местонахождение двух россиян, которые с 7 октября находятся в плену у боевиков ХАМАС. Об этом сообщил посол Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы активно работаем по этому направлению, мы находимся в активном контакте с теми, кто может решить этот вопрос", – сказал Викторов.

Отвечая на вопрос, имеют ли находящиеся в Газе граждане России связь с дипломатическими миссиями РФ, посол отметил, что россияне связываются с представительством в палестинском Рамалле и посольством в египетском Каире.

"Связь, конечно, плохая, но она есть", – заключил посол.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.

Погибшими также числятся 20 граждан РФ, которые имели и гражданство Израиля. По данным армии Израиля, в Газе удерживается не менее 222 заложников.

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