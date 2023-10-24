Более 50 человек погибли при ударах Израиля по домам на юге сектора Газа – СМИ

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При авиационных удара ЦАХАЛ по домам в городах Хан-Юнис и Рафах на юге сектора Газа погибли 53 человека. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на источник.

Отмечается, что среди жертв также есть несколько детей, однако их точное количество не приводится.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

С момента эскалации со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек, со стороны Газы – более 5 тысяч человек.

23 октября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что следующая фаза наземной израильской операции в секторе Газа будет включать комбинированный удар с моря, суши и воздуха.

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