Красный Крест готовится забрать 50 заложников, которых могут освободить из Газы – СМИ

Фото: ТАСС/АР/Ariel Schalit

Сотрудники Международного комитета Красного Креста направляются забрать около 50 заложников ХАМАС с двойным гражданством. Об этом информирует i24News.

Телеканал, ссылаясь на источник, сообщил, что сейчас идет завершение сделки при посредничестве Катара по освобождению заложников. Их передача может состояться на юге сектора Газа в ближайшее время.

"Сотрудники Красного Креста сейчас направляются к группе из около 50 заложников, обладающих двойным гражданством", – говорится в материале.

Однако уточняется, что Израиль не будет выступать официальной стороной в этих переговорах.

При этом Haaretz пишет, что число освобожденных может быть менее 50.

В свою очередь, представители группировки боевого крыла ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" сообщили об освобождении двух заложников – Нурита Ицхака и Йохведа Лифшица.

"Мы знаем, что с пятницы противник отказывался принять их, однако мы решили освободить пленников по убедительным гуманитарным причинам", – передает ТАСС сообщение палестинской группировки.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи".

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в секторе Газа удерживается не менее 222 заложников. Он подчеркнул, что Вооруженные силы еврейского государства находятся в контакте с семьями похищенных.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российская сторона не приемлет любые проявления терроризма. Дипломат сделал акцент на том, что в рамках конфликта нельзя допускать блокаду населенных пунктов и взятия заложников.



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