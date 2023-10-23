Подтвержденное число удерживаемых в секторе Газа заложников достигло 222

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В секторе Газа удерживается не менее 222 заложников, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари, которого цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что ВС Израиля находятся в контакте с семьями похищенных.

Хагари также рассказал, что более тысячи сторонников палестинского радикального движения ХАМАС находятся в руках израильских военных, среди пленников есть убитые.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не располагает данными о том, в каком состоянии находятся заложники, захваченные ХАМАС. Как он отметил, ХАМАС не делится данными о людях, которые были взяты в плен. Более того, российские дипломаты не знают, сколько человек находится в заложниках в ХАМАС.

До этого говорилось, что, по данным израильской стороны, в руках ХАМАС "находится 212 похищенных людей от стариков до младенцев". По словам дипломата, никакой схемы по освобождению заложников не должно быть. Он подчеркнул, что нельзя держать заложниками гражданское население, это грубое нарушение гуманитарного права.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. ЦАХАЛ ответил на это операцией "Железные мечи". В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 4,6 тысячи человек, со стороны Израиля – более 1,4 тысячи человек.